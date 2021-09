“Per non dimenticare”. Una serata in ricordo delle vittime del Vajont. Sabato 9 ottobre ore 20.30 – Chiesa di San Cipriano, Roncade

“Per non dimenticare”: è questo il titolo dell’evento, promosso dai Comuni di Roncade,

Longarone e San Biagio di Callalta, che si terrà sabato 9 ottobre alle ore 20.30 presso la

Chiesa Antica di San Cipriano a Roncade.

A quasi 60 anni dalla grande frana del Monte Toc che portò a quella che fu la tragedia del

Vajont, per la prima volta le celebrazioni in ricordo delle vittime si terranno in un altro

comune del Veneto, Roncade, a sottolineare come questa tragedia sconvolse insieme

alle comunità dell’Agordino la vita di molti cittadini del Veneto.

In ricordo del tragico evento da alcuni anni gli ex giocatori di calcio delle squadre di

Roncade e San Biagio di Callalta, che nel 1963 militavano nello stesso girone con la

squadra del Longarone, si ritrovano insieme per quella che è stata chiamata “La partita

della memoria” in onore dei compagni che persero la vita nella sciagura.

Da questo legame nasce la serata evento di sabato 9 ottobre che vedrà la proiezione del

filmato dedicato alla partita solidale, oltre che del film del regista Renzo Martinelli, che

sarà presente all’incontro, dal titolo “Vajont la diga del disonore”.

Nel corso della serata, a cui sarà presente il Presidente della Provincia di Belluno e

sindaco di Longarone Roberto Padrin, oltre ai filmati con le interviste ai sopravvissuti,

saranno previsti due momenti di raccoglimento in diretta con la comunità di Longarone.

L’evento sarà trasmesso a cura di Antenna 3 Nordest su canale 13 e visibile in diretta

streaming.

“Ringrazio la comunità di Roncade e l’Amministrazione comunale, gli amici Luca

Giuriato, Franco Fattori e i loro collaboratori per questa serata organizzata nel segno del

ricordo che lega indissolubilmente le nostre cittadinanze – afferma il Sindaco di

Longarone, Roberto Padrin – Sarà una serata speciale dove verrà toccato il cuore di chi

ha vissuto in prima persona questa immane tragedia e chi ha voluto dimostrarci la

propria vicinanza. Lo sport da sempre unisce e qui trova il suo apice legato alla memoria

del Vajont”.

“Il desiderio di ritrovarsi per commemorare nel giorno dell’anniversario tutte le vittime

del Vajont, quest’anno per la prima volta al di fuori dei luoghi che furono teatro della

tragedia, assume un significato simbolico importante “ – sottolinea il Sindaco di Roncade,

Pieranna Zottarelli- “ Ci ricorda che quel disastro non colpì solo le comunità locali, ma

tutti coloro che ne furono testimoni, soccorritori, volontari e, naturalmente, con infinita

tristezza e rabbia, tutte le nostre comunità. Ad ognuno spetta il compito di coltivarne la

memoria affinché simili catastrofi non abbiano più a ripetersi e la verità mai più

nascosta”.

L’articolo “Per non dimenticare”. Una serata in ricordo delle vittime del Vajont. Sabato 9 ottobre ore 20.30 – Chiesa di San Cipriano, Roncade proviene da Bellunopress – Dolomiti.