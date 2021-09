Rimborso DAZN: a chi spetta il mese gratuito

Dopo i problemi riscontrati nella trasmissione delle partitedi giovedì 24/09,Infatti, durante i posticipi della 5° giornata di Serie A, molti tifosi hanno avuto problemi ad entrare nell'App, soprattutto da Smart Tv, ma in alcuni casi anche da pc, cellulari e tablet. Non si è dunque trattato solamente di un ritardo nella trasmissione della partita, ma di un completo "blackout" dell'operatore trasmittente. Per scusarsi del disservizio causato, DAZN ha annunciato che rimborserà tutti gli "impattati" (cioè coloro che non sono riusciti a vedere i match per via del problema tecnico) garantendo loroL'emittente streaming ha specificato, nel comunicato ufficiale, che l'indennizzo non sarà garantito soltanto agli abbonati che hanno contattato il Customer service per segnalare il problema, bensì sarà esteso a tutti quelli che ne sono stati penalizzati, i quali riceveranno un'email direttamente da DAZN. Source