Un libro per ogni bimbo nato nel 2020, l’iniziativa a Monopoli: scelto ‘Come ti senti?’ di Browne

Un libro per tutti i bambini nati nel 2020 a Monopoli. A rendere nota l’iniziativa è l’assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del comune a sud di Bari che, dopo la qualifica di ‘Città che Legge’ arrivata a certificare l’impegnano profuso dall’amministrazione Annese nello svolgere sul proprio territorio politiche di promozione della lettura, ha aderito a ‘Il sesto senso’: progetto nato dalla collaborazione tra l’Accademia Drosselmeier e il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Gianni Rodari.

Martedì 5 ottobre, quindi, presso la biblioteca civica ‘Prospero Rendella’, si terrà la cerimonia di consegna del libro ‘Come ti senti?’ di Anthony Browne, volume illustrato scelto per i piccoli monopolitani venuti al mondo lo scorso anno. “Le famiglie saranno contattate a mezzo posta ordinaria – spiegano dal Comune -. Nel rispetto di tutte le norme anti Covid, sarà possibile ospitare non più di 50 persone. L’accesso è consentito obbligatoriamente a tutti coloro muniti di Green Pass, disposizione che non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti, che però dovranno esibire certificazione medica”.

Ogni famiglia, comunque, potrà in ogni momento ritirare il proprio libro presso la biblioteca Rendella, previa prenotazione chiamando il numero 080-4140709 oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@larendella.it.

