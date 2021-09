Vaccini, nel Barese almeno una dose all’89% degli over 12. Altamura: due giorni dedicati agli studenti

Sono 5.772.165 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia. Molto bene la provincia di Bari, dove sono 979.243 i residenti over 12 ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino, con una copertura che ad oggi ha raggiunto una percentuale dell’89%. A completare invece il ciclo vaccinale finora è stato il 79% della popolazione vaccinabile.

Ad Altamura, in un hub aziendale, sono state organizzate altre due giornate con corsie dedicate per le somministrazioni di vaccino agli studenti: si comincia domani con cinque istituti secondari di primo grado, mentre la seconda giornata è stata invece programmata per domenica 3 ottobre con altre quattro scuole secondarie di secondo grado. L’hub sarà aperto dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

