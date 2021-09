Le gare, talvolta, si vincono anche grazie ad alcuni episodi fatali, ed oggi all’Esseneto, l’Akragas è riuscito a superare un ostico e mai domo Marineo, grazie ad uno di questi.

Al 50′, il palermitano Ciancimino veniva espulso per doppia ammonizione, immediatamente il tecnico akragantino Anastasi provvedeva a sostituire un terzino (Martinich( con l’attaccante svedese Lukas Corner, ed ecco arrivare la rete della vittoria che regala tre punti pesanti alla propria squadra.

Chi ha seguito la sfida dell’Esseneto, non si è divertito più di tanto, anche perchè entrambe le contendenti, hanno preferito affrontarsi a centrocampo, senza creare grossi pericoli per i propri portieri. Ad un primo tempo scialbo, dove si sono registrati un paio di conclusioni in rete senza grossi pericoli, se ne è contrapposto un secondo più incerto e con qualche azione in più.

Al 50′ l’episodio chiave descritto prima, con la rete realizzata da Corner.

In superiorità numerica, le maglie difensive del Marineo si sono un pò allargate, ma qualdo si riusciva a penetrare, si opponeva un ottimo guardiapali Cesaay abile a neutralizzare un paio di conclusioni pericolose degli avanti biancazzurri.

Con questa vittoria l’Akragas conquista tre punti preziosi che la proiettano verso l’alto e domenica prossima sarà trasferta con il Marsala.-

L’articolo Akragas – Marineo, 1 – 0. Gara sofferta e combattuta decisa dagli episodi sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.