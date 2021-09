Belcastro, orgoglio del paese per il dottor Carmine Poerio

C’è un pezzo di Belcastro nella rosa dell’Atalanta 2021/2022 targata Giampiero Gasperini. Nome: Carmine. Cognome: Poerio. Professione: medico sociale.

Ieri, 25 settembre 2021, in Inter-Atalanta l’apprezzato professionista di origini belcastresi ha fatto per la prima volta il suo ingresso in campo per soccorrere il difensore atalantino Palomino. Un dettaglio insignificante per i più, un motivo di orgoglio per Belcastro e i suoi abitanti che hanno dato i natali al papà del giovane medico.

Di più: Carmine è legatissimo alle sue origini e ha tanti amici a Belcastro. Il cognome Poerio era già importante nel paese affacciato sul mar Jonio, da oggi lo è ancor di più grazie a Carmine, un esempio di acclarate virtù.