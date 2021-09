In 24 ore sono già esauriti i biglietti del settore ospite del Dall’Ara che il 3 ottobre ospiterà Bologna Lazio

Tutto esaurito. Il 3 ottobre alle ore 12.30 al Dall’Ara la Lazio affronterà il Bologna per il match valido per la settima giornata di campionato. Due giorni fa la società biancoceleste ha comunicato le modalità d’acquisto per i biglietti per il settore ospiti, la cui vendita è partita da ieri.

In 24 ore come comunicato dalla stessa Lazio sul proprio sito ufficiale, i biglietti sono andati a ruba, con il settore ospiti completamente esaurito.

L’articolo Biglietti Bologna Lazio: esuarito il settore ospiti proviene da Lazio News 24.