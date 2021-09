Campobasso Calcio 2021/2022, divieti in occasione degli incontri in casa

CAMPOBASSO – Il 24 settembre 2021 il Sindaco di Campobasso ha firmato l’ordinanza numero 29 che ha ad oggetto il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, nonché di vendita di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona in occasione degli incontri di calcio casalinghi della S.S.D a r.l. Città di Campobasso, valevoli per il Campionato di calcio 2021/2022, Lega Pro, Serie C, girone C. La stessa prevede di seguire le disposizioni:

a tutti gli operatori commerciali che esercitano sia all’interno dello stadio che nell’area esterna al perimetro dello stesso in C.da Selva Piana e zone limitrofe – in occasione degli incontri di calcio casalinghi della S.S.D a r.l. Città di Campobasso, valevoli per il Campionato di calcio 2021/2022, Lega Pro, Serie C, girone C – è fatto divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, nonché la vendita o la somministrazione di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona;

la somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica o di carta o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone o tetrapack sprovvisti di tappo;

il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche superiore al 5 per cento del volume effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona;

di non estendere il divieto di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, alle attività che nelle varie di forme di ristorazione (ristorante, osterie, trattore, pizzerie e similari) somministrano alla clientela con la modalità del servizio ai tavoli;

