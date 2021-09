Daniele D’Antonio lancia la lista #Torinoèbellamanoncivivrei, l’arte ironizza sulle elezioni di Torino

Daniele D’Antonio, noto artista torinese, ha deciso di scendere in campo e preentarsi candidato alle elezioni amministrative di Torino. Ovviamente si tratta di un’immagine ironica che punta il dito contro la politica italiana e la campagna elettorale in corso. D’Antonio, che non è nuovo a iniziative di questo genere che usano l’arte per parlare di … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it