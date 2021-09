Eccellenza A, la Nissa espugna Enna, Akragas supera il Marineo. prima vittoria dello Sciacca

E’ stata una giornata con tante sorprese finali che hanno disegnato una classifica nuova e che vede in vetta la Nissa.

La compagine biancoscudata, grazie ai tre punti a tavolino con l’Akragas ed a quelli conquistati al “Gaeta” con l’Enna, si ritrova in alto solitaria a tentare la prima fuga del campionato.

Risponde bene l’Akragas che supera con qualche difficoltà il coriaceo Marineo, mentre si rifà sotto il Don Carlo Misilmeri che supera di slancio il malcapitato Casteltermini.

Ricco di reti il derby Unitas Sciacca ( FOTO ) – Pro Favara dove si registra la prima vittoria saccense per 4 – 2.

Anche il Canicattì fa una bella scorpacciata di reti ai danni del Monreale.

Questi risultati della terza giornata:

Misilmeri-Casteltermini 4-0

Akragas-Marineo 1-0

Canicattì-Monreale 4-1

Enna-Nissa 2-3

Mazarese-Mazara 1-0

Sciacca-Favara 4-2

Parmonval-Marsala 2-0

Cus Palermo-Castellammare 0-0

CLASSIFICA

Nissa 9

Castellammare 7

Canicatti 7

S.c Mazarese 7

Akragas 6

Don Carlo Misilmeri 6

Mazara 4

S.c Mazarese 4

Enna 4

Parmonval 4

Unitas Sciacca 4

Cus Palermo 2

Oratorio S. Ciro E Giorgio 2

Monreale 1

Casteltermini 1

Pro Favara 0

Dolce Onorio Marsala 0

