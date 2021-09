Il Cagliari si lega alla Legambiente Sardegna per sensibilizzare il rispetto dell’ambiente. Protagonisti l’Under 13 e l’Under14

Il Cagliari scende in campo con la Legambiente Sardegna per sensibilizzare il rispetto dell’ambiente. L’Under 13 e l’Under 14 sono stati i grandi protagonisti dell’iniziativa per dare un nuovo volto ai posti più belli di Cagliari come il Litorale Sant’Elia.

Ecco il tweet del Cagliari.

Il Cagliari e @LegambSardegna insieme: “Puliamo il Mondo” nel litorale Sant’Elia Siamo scesi in campo per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente ripulendo un angolo di Cagliari. Con noi le squadre U13 e U14 e i volontari Legambiente. Grazie!#BeAsOne #forzaCasteddu pic.twitter.com/sr4VDAwcJ0 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 25, 2021

L’articolo Il Cagliari scende in campo con Legambiente Sardegna proviene da Cagliari News 24.