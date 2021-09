Mazzarri contro Ferrara in diretta su DAZN: «Parli solo tu! Lasciami spiegare». Diverbio durante l’intervista post gara

Piccolo diverbio in diretta su DAZN tra Walter Mazzarri e Ciro Ferrara durante l’intervista post Napoli-Cagliari. Di seguito il botta e risposta.

M: «Siamo stati compatti perché l’abbiamo studiata così, Osimhen è un fenomeno. Ma dovete guardare le occasioni: quanti tiri ha fatto il Napoli?».

F: «No mister, è vero che il Napoli non ha tirato tantissimo ma solo perché gli è mancata la rifinitura. Se no il risultato sarebbe stato diverso».

M: «Non sono proprio d’accordo con te. Non ho visto grandi azioni, ognuno vede il calcio come vuole: io guardo le occasioni pulite, le conterei…».

F: «No, per l’amor del cielo… »

M: «Fammi parlare anche a me perché stai parlando solo tu».

F. :«Mister, io non ho ancora fatto la domanda»

F: «L’ha detto lei prima…».

M: «No l’hai detto, se mi fai spiegare… Finisco il mio concetto».

Poi i toni si sono distesi e finito il collegamento Ferrara ha chiosato: «Personalmente, senza di mancare di rispetto, è vero che il Napoli ha tirato poco in porta ma c’è andato tante volte vicino. Ma non voglio entrare in nessuna polemica, il mister ha fatto bene a tirare su il morale della squadra»

