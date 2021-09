Milinkovic Savic Veretout: il derby passa anche dal centrocampo

A Roma è il giorno del derby. Una sfida che potrebbe essere decisa anche dai duelli a centrocampo, su tutti quello tra Veretout e Milinkovic

Le due mezzali goleador si ritrovano in una sfida che, perché no, può essere risolta anche da loro. Il francese è in vantaggio nei gol segnati in questa stagione – 3 a 1 – il serbo in quelli segnati nei derby – 2 a 0. Caratteristiche diverse per un duello che potrà rivestire grande importanza: chi riuscirà a limitare di più l’azione dell’altro darà un grosso vantaggio ai suoi.

