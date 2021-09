Mourinho contro Sarri, è il derby della personalità dei tecnici

Lo si è capito anche dalle conferenze stampa di ieri, per nulla banali. Lazio Roma, in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico, sarà soprattutto Mourinho contro Sarri.

Una partita che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, forse arriva troppo presto e con le due squadre ancora palesemente imperfette e in fase di costruzione. Il derby a Roma però non ha mai vissuto uno scontro di personalità così vistoso in panchina. Con una sfida che, tra tifosi, è iniziata già lo scorso giugno, con il murales di Mou imbrattato con la fumata del buon Mau. I precedenti tra i due si limitano a un Manchester Chelsea di due anni fa, con tanto di rissa sfiorata. I londinesi che pareggiano negli ultimi secondi e il vice di Sarri che va a mostrare il pugnetto in faccia al portoghese. Parapiglia, ma anche scuse finali. Due alllenatori diversi, ma anche due uomini diversi. Josè vede il pallone tra i piedi come un disturbo di cui liberarsi il prima possibile. Maurizio vuole il dominio del gioco, e vince solo a patto di divertirsi. Insomma, due mondi diversi, che oggi si ritroveranno oggi contro l’altro in una stracittadina molto attesa.

