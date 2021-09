Napoli, Adani: «Spalletti ha lavorato sull’entusiasmo». Il commentatore ha detto la sua a 90esimo minuto

Manca poco all’inizio di Napoli-Cagliari, una gara importante per i rossoblù ma anche per gli azzurri, che dovranno legittimare le proprie ambizioni da Scudetto, in una gara che può sempre rischiare di diventare un’insidiosa trappola.

E proprio riguardo al magic moment dei campani è intervenuto Daniele Adani a 90esimo minuto: «Spalletti ha lavorato sull’entusiasmo e sul valorizzare una rosa nata per giocare bene a calcio. Il Napoli sa fare tante cose e sa farle insieme»

L’articolo Napoli, Adani: «Spalletti ha lavorato sull’entusiasmo» proviene da Cagliari News 24.