Petrucci: «Bene l’identità, ma alla Lazio servono i risultati»

Petrucci è convinto che una serie di risultati positivi agevolerebbe il lavoro di Sarri, con la sua Lazio ancora alla ricerca di un’identità

Matteo Petrucci, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Roma:

«La Lazio ha perso un po’ l’entusiasmo dei primi giorni, sta cercando una precisa identità, sta cambiando anche idea di calcio. Sarri per ora preferisce guardare più ai movimenti e alla prestazione, ma è anche vero, come dice Immobile, che se mancano i risultati in settimana non si riesce a lavorare bene e si allungano i tempi di apprendimento. La stracittadina per la Lazio non arriva al momento opportuno, anche se forse non c’è mai un momento giusto per una partita importante come il derby. Sarri affronterà la partita con gli uomini migliori. Vedremo se sarà anche la Lazio migliore».

