Primo punto in serie B per l’Alessandria, che pareggia a Perugia

Arriva alla sesta giornata il primo punto in serie B per l’Alessandria. L’1-1 contro il Perugia, in trasferta, permette ai grigi finlmente di muovere la classifica. I gol in tre minuti nel primo tempo. Al 14′ vantaggio umbro con De Luca, che sfrutta un clamoroso errore di Di Gennaro. Al 17′ il paeggio di Prestia. … Leggi tutto L’articolo Primo punto in serie B per…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it