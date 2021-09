Sant’Antonio di Gallura, il trenino verde deraglia ancora

Il trenino verde, partito da Sant’Antonio di Gallura alla volta di Palau, ha deragliato a qualche chilometro dalla stazione di partenza. Lunga e complessa l’operazione per riportare il mezzo in “carreggiata”. Data la bassa velocità di questo treno nessun passeggero è rimasto ferito. Un anno fa stesso incidente ad Arzachena. Inascoltati gli appelli dei sindacati per una manutenzione dell’infrastruttura e garantire così continuità e sicurezza a un servizio molto apprezzato dai turisti.

