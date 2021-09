Scherzi a parte, San Andreas o Love on ice? La tv del 26 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 26 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Da Grande”. In diretta dallo Studio Mecenate 2000 di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti danno vita a due show unici, in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Se il destino lo vorrà”: il fratello adottivo di Callen, Raymon e sua moglie Paula, vengono arrestati al confine per contrabbando di metanfetamine. Del caso si occupa Callen. Deeks è preoccupato per il suo futuro…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.40 c’è “Il ponte delle spie”; su Italia 1 alle 21.20 “San Andreas”; su Rai4 alle 21.20 “Ted Bundy – Fascino criminale”; su La5 alle 21.05 “Love on ice”; e su Iris alle 20.55 “La teoria del tutto”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nel 2° episodio de Il grande salvataggio delle balene i due cetacei proseguono il loro difficile viaggio verso la libertà.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Shameless”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset