Un grosso ramo si è staccato da un albero all’interno del cortile del Circolo Didattico Re David – Plesso Don Tonino Bello, precipitando sulla cancellata esterna e danneggiando un’auto in sosta in via Celso Ulpiani. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto appreso il crollo è avvenuto nel pomeriggio, in un orario in cui la scuola era chiusa, motivo per cui pare non ci siano feriti. L’istituto scolastico ha comunicato ai genitori degli alunni della scuola primaria Gandhi e della scuola d’infanzia Don Tonino Bello che domani, martedì 28 settembre, la struttura resterà chiusa “in attesa di ulteriori verifiche da parte degli organi competenti”. Il crollo, infatti, è avvenuto in una giornata di totale assenza di vento.

L’articolo Bari, grosso ramo crolla sul cancello della scuola Don Tonino Bello: danni ad auto in sosta. Istituto chiuso per verifiche proviene da Telebari.