Concorso per 1409 allievi della Guardia di Finanza. Domande on line entro l’11 ottobre

E’ stato pubblicato un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri di cui 1199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare. Il termine per la presentazione della domanda è l’11 ottobre 2021 ore 12:00

Le domande devono essere inviate on line al seguente link:

https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=fyembJCGQ87p93H3yHMgoQ#

https://concorsi.gdf.gov.it/Account/Login

