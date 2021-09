Conferenza stampa Mazzarri: «Non cerco scuse, ma quante occasioni hanno avuto?». Le dichiarazioni del tecnico

Walter Mazzarri in conferenza stampa post Napoli-Cagliari.

GARA – «Non mi sembra sia stata una brutta partita. Il Napoli quante occasioni ha creato? Ho visto un Cagliari molto solido contro la squadra che è prima in classifica, abbiamo creato occasioni anche se un po’ di meno rispetto alla Lazio. Loro hanno fuoriclasse anche in difesa (Koulibaly ndr) e ci hanno concesso poco. Il rigore è stato regalato, non mi ricordo palle gol del Napoli che solitamente ne crea moltissimo. Normale che loro facciano più possesso palla, ma non vedo grandi occasioni. La squadra ha fatto una gara ottima. Impossibile fare di più».

PERCORSO – «Non cerco scuse, se non c’erano problemi questa squadra non cambiava allenatore ed io ho bisogno di tempo per lavorarci. La squadra è solida, bisognerà però trovare degli schemi per fare più male agli avversari in attacco. Bisogna dare solidità, spero di poter lavorare ancora meglio nella sosta per poter dare un gioco più brillante».

CLASSIFICA – «No, non va guardata. A me non piace entrare in corsa, soprattutto a due giorni da una sfida contro la Lazio con una squadra già in crisi mentale. Il presidente ha voluto che entrassi prima, per avere così più tempo per lavorare e dare la mia impronta alla squadra. Sapevamo di queste tre gare sarebbero state difficili, forse solo con l’Empoli si poteva fare di meglio. Ci sono ancora tante gare, il presidente mi ha convinto ad entrare in corsa perché poi ci sarà la sosta. Con l’identità dobbiamo fare una serie di risultati. Il campionato è iniziato da poco, abbiamo due punti ma il centro della classifica è a sei-sette punti. Recuperiamo le forze, anche se giochiamo già venerdì».

FATTO IL MASSIMO? – «Devi guardare anche chi hai di fronte. Con la migliore squadra e la migliore del campionato abbiamo fatto una buona gara, potevamo far meglio in fase d’attacco ma credo sia un passo avanti sul piano delle prestazioni».

L’articolo Conferenza stampa Mazzarri: «Non cerco scuse, ma quante occasioni hanno avuto?» proviene da Cagliari News 24.