Coppa Calabria. Rangers Corigliano si impone sull’Amendolara anche nel match di ritorno

Come da pronostico per il Rangers Corigliano il return-match del primo turno di coppa Calabria. Già forte del 7 a 0 dell’andata, la squadra di mister Triolo si impone sull’Amendolara per 5 a 0. Da specificare che sia l’andata che il ritorno si sono disputate allo stadio “Città di Corigliano” per via dell’indisponibilità del campo sportivo della compagine dell’alto Jonio. Innanzi ad una buona cornice di pubblico ottima, performance per i biancoazzurri che confermano la crescita dell’intero collettivo. Per la cronaca, quattro delle cinque marcature realizzate sono giunte nel primo tempo.

Nella prima frazione, infatti, apre le danze il difensore Gallo, raddoppia Gagliarde e il tris è servito da De Giacomo. La quaterna passa per i piedi di Grispino. Nella ripresa, regolare amministrazione per i padroni di casa che chiudono lo score sul 5 a 0 con rete del solito Gagliarde. Non sono mancate nel corso della gara diverse altre conclusioni. Rendiconto di queste prime due uscite di coppa più che positivo per il R. Corigliano con tredici reti segnate. Nel secondo turno di coppa Calabria (and. 20 ottobre e rit. 17 novembre) Rangers Corigliano affronterà Spezzano Albanese che, nonostante il doppio pareggio nei due confronti, ha avuto la meglio sulla Geppino Netti. Soddisfazione in casa biancazzurra dove c’è tuttavia la consapevolezza di dover continuare a lavorare in vista del prossimo campionato.

In attesa di avversari più probanti, il cammino nel girone A di prima Categoria dovrà essere preparato nei minimi dettagli. Raggruppamento A che è stato ufficializzato e che vedrà oltre al Rangers Corigliano anche Amendolara, Atletico San Lucido, Bisignano, Fuscaldo, Geppino Netti, Kratos Bisignano, Luzzese, Mirto Crosia, New Academy, Oreste Angotti, Real Montalto, Real Sant’Agata, Riviera dei Cedri, Soccer Montalto e Spezzano Albanese. Torneo atteso al via il prossimo 10 ottobre con il calendario che dovrebbe conoscersi nei prossimi giorni o nella prima settimana di ottobre. Intanto, il tecnico Triolo avrà modo di proseguire la preparazione tra sedute e qualche test in attesa di conoscere il nome del primo avversario di campionato.

Cristian Fiorentino