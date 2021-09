Corbo: «Mazzarri? Una volta mise in mezzo la pioggia. Ora…». Così il giornalista di Repubblica sul momento del Cagliari

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”.

«Mazzarri? Una volta per spiegare un risultato deludente mise in mezzo la pioggia. Il Cagliari ieri ha giocato sottoritmo e la squadra va rianimata, ci vorrà un grosso lavoro per mettere in sicurezza il Cagliari».

L’articolo Corbo: «Mazzarri? Una volta mise in mezzo la pioggia. Ora…» proviene da Cagliari News 24.