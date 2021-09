Dolomite azienda leader della calzatura di montagna

Una storia centenaria quella di Dolomite di cui lo stesso nome è un chiaro segnale della missione e della passione dell’azienda calzaturiera veneta.

La maestosità della catena alpina da cui prende il nome, con le sue cime uniche e incontaminate sono la continua ispirazione delle collezioni.

A raccontarci la mission aziendale è Francesca Cipolla referente marketing per l’Italia.

L’azienda nasce nel 1897 e ad oggi è una delle azienda di calzature sportive più longeva del paese, nel 2015 è stata acquisita dal gruppo SCOTT Sports con sede in Svizzera, ma lo sviluppo del prodotto è rimasto in Italia, in veneto, patria del calzaturiero italiano.

Artigianato italiano unito a passione per la montagna e alla continua ricerca, negli anni, per rendere agevoli le grandi spedizioni alpine, hanno reso i prodotti Dolomite iconici, come il modello 54 il best seller degli store, comodo e versatile. Il consumatore sperimenta la bellezza e lo stile senza rinunciare alla performance e alla qualità del prodotto.

Mission aziendale da sempre è la fidelizzazione del cliente, mentre attualmente gli sforzi si stanno concentrando nel progetto Re_Source dove scarpe e abbigliamento sono totalmente creati con componenti riciclati e sostenibili.

I Prodotti di Dolomite sono adatti per ogni tipo di frequentatore della montagna, da chi pratica la semplice passeggiata a chi percorre una via ferrata, calzature per tutti i livelli dunque, dell’escursionista all’alpinista.

I Prodotti Dolomite sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati di articoli sportivi o negli store di Vicolungo The Style Outlets, Valdichiana Village, Valmontone Outlet e Franciacorta Outlet Village

Come partner di Bergamonews Friends! Dolomite omaggia tutti gli iscritti uno sconto del 10% sull’acquisto della collezione scarpe ed abbigliamento presso lo store di Franciacorta Outlet Village in Piazza Cascina Moie, 1/2 a Rodengo Saiano in provincia di Brescia.

Nicolò Belloli