In Piemonte ci sono 66 progetti per il contrasto della povertà educativa minorile

Sono in corso in Piemonte 66 progetti per il contrasto della povertà educativa minorile, finanziati per 28 milioni di euro dal Fondo nazionale che vede “alleati” le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo, ed è gestito dall’impresa sociale Con i Bambini. I progetti piemontesi, che … Leggi tutto L’articolo In Piemonte ci sono…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it