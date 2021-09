Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Shakhtar, Inzaghi ha ricordato il gol in maglia Lazio contro gli ucraini

In casa Inter è tempo di vigilia di Champions. Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa pre partita contro lo Shakhtar Donetsk, valida per la seconda giornata della competizione. Tra i vari argomenti c’è stata anche l’occasione di ricordare il suo gol segnato in casa della squadra ucraina realizzato il 12 settembre 2000 quando la Lazio si impose per 3-0:

«Sono passati più di 20 anni, lo Shakhtar nel frattempo ha fatto un grande cammino arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha fatto ottime Champions. Sicuramente domani sera vorrà crearci dei problemi».

L’articolo Inzaghi ricorda il suo gol contro lo Shakhtar: «Sono passati 20 anni» proviene da Lazio News 24.