Jelsi, avviso per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 21/22

JELSI – Il Comune di Jelsi avverte gli studenti delle scuole Secondaria Superiore di 1° grado ( ex medie) e Scuole Secondarie 2° grado (ex superiori) che presso il Comune – Ufficio Sociale – sono disponibili i modelli per la richiesta del beneficio:”Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo – a.s. 2021/2022″.

Destinatari del beneficio sono i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni residenti nel Comune di Jelsi frequentanti la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti, se maggiorenni, residenti in questo Comune e appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE in corso di validità) non sia superiore ad Euro 10.632,94 (D.G.R. 302 del 13/09/2021).

Le istanze di ammissione al beneficio dovranno essere presentate utilizzando l’ apposito modello di richiesta – allegati A) – pubblicato sul sito internet del Comune di Jelsi (www.comune.jelsi.cb.it) e disponibile presso l’Ufficio per i Servizi Sociali del Comune di Jelsi, corredate da:

Copia Attestazione ISEE;

Copia della fattura di acquisto e/o (in mancanza di essa) del documento di vendita – Alleg. “B” – debitamente timbrato e firmato dalla ditta fornitrice con allegati gli scontrini fiscali;

Saranno accolte le istanze sia degli alunni residenti frequentanti istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia degli alunni frequentanti istituti scolastici in Regioni limitrofe. Il Comune valuterà l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica, per i casi di frequenza extraregionale, della non sovrapposizione del beneficio.

Le domande dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il termine ultimo del 18.10.2021 (farà fede la data di ricezione apposta da questo Comune)e potranno essere presentate:

direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Jelsi;

inviate tramite raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo del Comune di Jelsi;

inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: sindaco@pec.comune.jelsi.cb.it;

L’ Amministrazione Comunale procederà ad assegnare il contributo agli aventi diritto a seguito della:

comunicazione da parte della Regione Molise dell’importo spettante a ciascun Comune;

formulazione del relativo Piano di Riparto che stabilirà le quote individuali di rimborso per ciascun soggetto beneficiario in relazione alle istanze ammesse a contributo, nei limiti dell’importo complessivo assegnato dalla Regione Molise e secondo criteri e modalità approvati dalla stessa Regione con apposita deliberazione di Giunta Regionale;

Il pagamento del contributo avverrà con emissione del mandato a favore del genitore, o di chi esercita la patria potestà in caso di minori, o dello stesso studente se maggiorenne e solo ad avvenuto accreditamento dei fondi al Comune da parte della Regione Molise.

