Quello post derby non può essere un lunedì mattina come tutti gli altri. Non esiste un giorno più dolce per i tifosi della Lazio dopo la vittoria nella stracittadina.

Ed ecco che il profilo ufficiale del club capitolino ha voluto salutare e omaggiare i propri supporter, ricordando i tre punti ottenuti ieri. Il tutto è avvenuto con la foto di un Milinkovic sorridente che fa il segno del tre con le dita. E a spuntare è anche il commento di Immobile: «Buongiorno a voi belli de casa».

L’articolo Lazio, il dolce buongiorno post derby. E Immobile… – FOTO proviene da Lazio News 24.