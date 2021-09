CAMPOBASSO – “Lo Sport abbatte i muri”, non solo sportivi ma anche etnici, culturali, sociali e religiosi. Questo il tema del seminario organizzato dal Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip per giovedì 30 settembre 2021 alle ore 16.30 presso la Sala “Celestino V” della Curia Vescovile in via Mazzini a Campobasso.

Una location d’eccezione che i vertici regionali dell’ANSMeS hanno voluto fortemente, considerata la cortese disponibilità da parte dell’Arcivescovo di Campobasso-Bojano Monsignor Giancarlo Bregantini che ha condiviso l’iniziativa e a cui verranno affidate le conclusioni finali.

Un seminario, dunque, dai significati non solo sportivi ma anche sociali con l’obiettivo di trasmettere alle future generazioni il messaggio di integrazione sportiva, religiosa e culturale alla base del vivere civile e del raggiungimento di importanti traguardi ed obiettivi. Numerosi ed illustri i relatori.

L’apertura sarà affidata al Presidente Regionale ANSMeS Michele Falcione. Seguiranno gli interventi di Dino Angelaccio (Presidente Itria, Sport e dialogo interreligioso); Othmane Azafad (Imam Moschea Campomarino, Sport e Islamismo); Suor Francesca Barbanera (Referente PGS, Sport e Cristianesimo); Francesco Palladino (Consigliere nazionale ANSMeS); Michele Ruscitto (Consigliere nazionale PGS); Michele Falcione (Presidente ANSMeS Molise); Umberto Piperno (Rabbino Maggiore di Verona e Vicenza, Sport ed Ebraismo) e Mario Ialenti (C.E.I. Abruzzo-Molise). Conclusioni affidate a S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini.

L’articolo “Lo Sport abbatte i muri”, seminario a Campobasso: ecco quando proviene da Molise News 24.