Malinovskyi implacabile da lontano: lui e Muriel i migliori in Serie A

Mancava l’Inter, tra le vittime preferite da Malinovskyi: nei due precedenti campionati, 8 gol a stagione in A, l’ucraino infatti non aveva mai segnato ai campioni d’Italia. E contro il suo siluro di esterno sinistro a giro Handanovic non ha potuto fare proprio nulla.

Non solo, anche la rete di Toloi è stata propiziata da un’altra botta tremenda del numero 18, respinta in qualche modo dal portiere interista e raccolta al volo dal capitano atalantino. Poi anche una punizione avrebbe meritato miglior fortuna, visto che la palla è andata a stamparsi sul palo, all’inizio del secondo tempo.

Malinovskyi è la star indiscussa della serata da fuochi d’artificio di San Siro, uno spettacolo degno della Premier League e della Champions in cui nessuna avrebbe meritato di perdere, ma nemmeno Gasperini anche se ha cambiato in un colpo solo Malinovskyi, Pessina e Zapata. Se non fosse successo in quel momento li avrebbe tolti dieci minuti dopo, visto che tutti e tre serviranno anche mercoledì.

Comunque Malinovskyi in otto minuti ha ribaltato il risultato e l’Inter, tra il 30′ e il 38′, con il suo gol e poi l’altra conclusione che ha trovato le mani di Handanovic, ma è stato una specie di assist per Toloi. Protagonista in ogni azione, praticamente immarcabile dagli interisti. E un cecchino da grandi numeri: con la rete all’Inter si piazza infatti in vetta alla particolare graduatoria dei tiri da fuori area.

Sono 10 gol negli ultimi due anni, un dato che in Serie A lo trova alla pari solo con un altro atalantino, Luis Muriel. Una bella risorsa per Gasperini, nella sua squadra che non starà segnando a raffica come sua abitudine, ma ha anche dai tiratori da fuori area un apporto continuo, come le migliori squadre dei campionati esteri, tanto per ricordare la vocazione europea della Dea.

Lo stesso Ilicic è tra i primi dieci di questa particolare classifica (memorabile il gol da metà campo segnato al Torino, il 25 gennaio 2020, in quell’incredibile 7-0) se si va più indietro negli anni, ma sempre al primo posto compare il migliore in assoluto, cioè Leo Messi.

Ma tornando a Malinovskyi, lui è un po’ un diesel, perché al suo primo campionato nell’Atalanta ha fatto gol solo alla 15a partita, il 7 dicembre al Verona. Quest’anno, superati i problemi dopo l’operazione di ernia addominale, sta ritrovando forma e condizione e Gasperini lo ha scelto come miglior partner possibile, assieme a Pessina, per giocare alle spalle di Zapata.

Nel dettaglio degli 8 gol segnati sia nella Serie A 2019-20 come nello scorso campionato, troviamo anche due reti su calcio di punizione (e sappiamo quanto tempo i tifosi atalantini le hanno attese…), la prima contro il Parma due anni fa e l’altra contro la Fiorentina nella scorsa stagione. In Champions, invece, un solo gol, quello su calcio di rigore al Manchester City due anni fa.

Perciò se guardiamo avanti, non possiamo che augurare a Malinovskyi di fare gol al più presto anche su azione in Champions e già mercoledì contro lo Young Boys ci sarà l’occasione per provarci. Mentre in campionato, finora Ruslan non ha ancora colpito contro il Milan e allora domenica si presenta una buona opportunità per farlo.

Quanto a Muriel, l’altro tiratore scelto da fuori area, domani sapremo se verrà convocato in Champions, con la speranza di rivederlo quindi in campo anche contro il Milan: un’arma in più per l’Atalanta, nel prossimo esame da grande.