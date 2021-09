Post derby infuocato in casa Roma. Oltre alle proteste di Mourinho, sono arrivate anche quelle del ds Tiago Pinto nei confronti di Guida

Alla Roma non va giù la sconfitta nel derby contro la Lazio. La Stracittadina si sa, ha un sapore molto particolare, e perdere non è contemplato. In casa giallorossa sono state tante le proteste nel post gara, principalmente da parte di Josè Mourinho che ha disertato la conferenza stampa visibilmente nervoso.

Non solo il tecnico però, anche il ds Tiago Pinto si è recato dall’arbitro Guida per lamentarsi del presunto rigore per contatto su Zaniolo.

L’articolo Non solo Mourinho, a fine derby sono arrivate le proteste di Tiago Pinto proviene da Lazio News 24.