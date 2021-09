Portocannone, porto di armi od oggetti atti ad offendere: un arresto

PORTOCANNONE – I Carabinieri della Stazione di Campomarino (CB) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per espiazione pena, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila a carico di un 21enne censurato di origine albanese, responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, commesso in San Salvo (CH) il 10 novembre 2017 e per il quale lo stesso era stato all’epoca deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria da militari di quell’Arma.

Da detti fatti era poi scaturita una condanna a carico del giovane a mesi 4 di arresto, in seguito alla quale era stato poi affidato in prova ai servizi sociali. L’odierno provvedimento è scaturito proprio dalle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla suddetta misura, a cui il 21enne si trovava sottoposto per i medesimi accadimenti, commesse tra il 16 marzo ed il 10 luglio 2021 ed accertate dai militari della Stazione Carabinieri di Campomarino (CB) anche nel corso di mirati servizi perlustrativi.

Il giovane pertanto, previa notifica ed esecuzione del provvedimento, è stato tradotto presso l’istituto per minorenni “Casal del Marmo” di Roma per ivi espiare, in regime detentivo, una pena residua pari a giorni 29 di arresto.

L’operato dei Carabinieri dimostra ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, l’assoluta importanza rivestita dalla costante presenza dell’Arma sul territorio che, nel caso di specie, ha permesso di portare alla luce le violazioni commesse dal 21enne nel periodo in cui si trovava sottoposto alla suddetta misura alternativa alla detenzione.

Certamente meritevole la diuturna opera dei militari della Compagnia Carabinieri di Termoli che, nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Campobasso, continueranno anche nell’imminente futuro a profondere il massimo sforzo per svolgere, senza soluzione di continuità, un attento controllo del territorio.

L’articolo Portocannone, porto di armi od oggetti atti ad offendere: un arresto proviene da Molise News 24.