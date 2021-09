Pubblico allo stadio: via libera al 75% della capienza, ora è ufficiale

Via libera alla capienza del 75% negli stadi: è questa la decisione presa oggi dal Comitato tecnico-scientifico. La nota ufficiale

Via libera alla capienza del 75% negli stadi. È questa la decisione presa oggi dal Comitato tecnico-scientifico. La nota ufficiale del portavoce Silvio Brusaferro.

«Il CTS ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi. In particolare ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture all’aperto al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca. La capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi e ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni».