Sarri e Spalletti, una vetrina per due: le lacune della Roma, la forza del Milan e una Juve che corre

Allenatori in vetrina, questa Serie A non tradisce le attese. Spalletti è una forza, il Napoli fa 6 su 6, ha un Osihmen in condizioni straripanti, che non sbaglia un colpo. Anche stasera gol decisivo e rigore procurato, più un giallo severo. Il Cagliari è abbattuto, il ritmo è quello inarestabile di chi punta a un solo traguardo: lo scudetto. Ma è anche la domenica di Maurizio Sarri, che batte José Mourinho, si prende con merito il derby e riceve i ringraziamenti di un ex al veleno. Pedro aspettava questa partita da tempo e si è tolto più di un sassolino. Non è un ex giocatore, lo aveva già dimostrato nelle prime giornate e lo ha confermato oggi. Davanti si corre, dietro si arranca, sarà un duello tutto da vivere. Il Milan è una forza, un'altra vetrina è per il Maldini 2, Daniel, che segna e che spinge i rossoneri in scia alla capolista. Bene, anzi benissimo. L'Inter frena, rischia di perdere con un'Atalanta che torna a ruggire e palesa imbarazzi difensivi importanti, soprattutto in Samir Handanovic. E' un problema che si presenta a intermittenza, prima o poi bisognerà prendere in mano la questione. Allegri, intanto, finalmente ha trovato il ritmo giusto. Magari non sarà scudetto, perché oggettivamente ci sono squadre (Napoli, Milan e Inter) che hanno qualcosa in più, ma finalmente il tecnico sta trovando la quadratura giusta, fra mille amnesie difensive che dicono come i problemi non siano certo spariti. La Roma è questa, i problemi sono simili allo scorso anno e a centrocampo manca oggettivamente una pedina. Cristante e Veretout sono molto offensivi, la difesa ha poco filtro e quando il livello dell'avversario cresce i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sei gol da Verona e Lazio sono un preciso campanello d'allarme. Ignorarlo non servirà, a gennaio si dovrà per forza di cose intervenire per tappare una falla. Postilla finale per Vincenzo Italiano. E' un grandissimo allenatore, la Fiorentina con lui si è trasformata. A dimostrazione che anche in Serie A, quando in panchina c'è un primattore, i risultati cambiano. In meglio