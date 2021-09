Scade il prossimo 30 settembre la terza rata della Tari

L’ufficio tributi di Palazzo de Nobili ricorda che il prossimo giovedì 30 settembre scadrà il termine per il pagamento della terza rata Tari anno 2021 (tassa rifiuti). Per coloro che non avessero effettuato il versamento della prima e seconda rata (scadenza 31 maggio e 31 luglio), in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, lo stesso potrà essere effettuato congiuntamente alla terza rata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. L’ufficio rimane a disposizione nei giorni e negli orari consultabili sul portale www.comunecatanzaro.it, area tematica finanze e tributi.