Tragico impatto nella notte, muoiono due persone sulla 106 in provincia di Catanzaro. Un ferito grave

Nuova tragedia sulla Strada Statale 106 in provincia di Catanzaro. Sono infatti due le vittime di un tamponamento frontale che si è verificato questa notte nel territorio di Sellia Marina all’altezza di un bivio non lontano da un noto hotel.

Nel sinistro avvenuto dopo la mezzanotte sono stati coinvolti due mezzi una Kia Rio ed una Fiat Panda di proprietà di una nota ditta di vigilanza privata. Deceduti sul colpo i due occupanti della Fiat Panda, A.C ed M.C. mentre ferito in modo grave il conducente della Kia Rio.

Quest’ultimo estratto dalle lamiere dell’abitacolo veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, il cui intervento è anche valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul luogo carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Al momento in cui scriviamo si attende l’autorizzazione del medico legale per la rimozione delle salme incastrate nella Fiat Panda. Accertamenti in corso circa l’origine del sinistro. Corsia nord direzione Crotone della SS106, nel tratto interessato dall’incidente, è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.