Vittoria Iannacone ospite di “Toni & Motivi”

CAMPOBASSO – Lunedì 27 settembre in diretta dagli studi di Roma, dalle 19 alle 21 su White Radio, andrà in onda “Toni & Motivi”, con Toni (Antonio Bartalotta) e Dani (Daniela Piron). Prima puntata stagione 2021/2022. In studio ci saranno l’attrice Annalisa Insardà e la cantante molisana Vittoria Iannacone. Da Diamante: il sindaco Ernesto Magorno e il prof. Enzo Monaco, presidente dell’Accademia italiana del Peperoncino.

Non mancherà l’appuntamento con i 100 secondi del giornalista Pippo Gallelli direttamente in studio. Alle 20,20 toccherà al dott. Carlo Santucci, medico chirurgo, per Emergenza Pronto Soccorso. Alle 20,40 il prof. Aldo Armentano sarà invece di scena con “Notizie Spaziali”. Per ascoltare la trasmissione è sufficiente collegarsi su www.whiteradio.it cliccando su “On Air” o attraverso lo smartphone scaricando l’app gratuita ‘White Radio’.

