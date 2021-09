28 settembre – 21 guariti, solo 2 nuovi casi. Molise scende a quota 100 positivi

Sono 104 gli attuali positivi in Molise: oggi un colpo deciso è stato assestato all’elenco con ben 21 nominativi depennati dalla lista dei malati covid. Sono tutti e 21 guariti, e hanno fatto scendere sensibilmente il numero delle infezioni presenti nella nostra regione, delle quali solo tre bisognose di ricovero in ospedale (2 in malattie infettive e uno in terapia intensiva).

Sono solo due (Venafro e Fornelli) i nuovi casi riscontrati dai 501 tamponi refertati dall’equipe del laboratorio di biologia molecolare di Campobasso (nella foto)

Ieri in Molise 0 positivi su 354 tamponi, 0 decessi, 0 ricoveri, 34 guariti.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 2.985 positivi su 338.425 tamponi processati per un tasso di positività pari allo 0,9%. Sono 65 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre calano i posti letto occupati in Terapia intensiva (-19) oltre a quelli nei reparti ordinari (-69).