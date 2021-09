Akragas, i convocati di mister Giuseppe Anastasi. Maiorano in campo

Contro l’Unitas Sciacca, il tecnico Giuseppe Anastasi convoca tutti i calciatori in rosa, compreso Stefano Maiorano, che in Coppa Italia, può giocare regolarmente.

L’esperto centrocampista campano, al centro di una vicenda che è costata la sconfitta a tavolino con la Nissa, dovrà scontare una sola giornata (la prossima in quel di Marsala).

Per la gara del “Gurrera” che avrà inizio alle 15,30, il tecnico biancazzurro ha convocato questi venti calciatori:

PORTIERI: Di Carlo, Dome

DIFENSORI: Punzi, Cipolla, Ferrigno, Tuniz, Baio, Martinich, Buonocore, Noto

CENTROCAMPISTI: Maiorano, Lavardera, Piyuka, Costantino, Taormina, Leonardi

ATTACCANTI: Gambino, Pardo, Lucas Corner, Camacho.

