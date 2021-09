Allenamento Lazio: a Formello la ripresa degli allenamenti, dopo la vittoria del derby. Sarri pensa al turnover in vista del Lokomotiv?

Archiviata la vittoria del derby, per la Lazio è tempo di riportare la testa agli impegni europei. A Formello, infatti, è andata in scena la ripresa degli allenamenti, in vista della gara di giovedì contro il Lokomotiv Mosca.

Il gruppo è stato diviso in due: da una parte chi domenica ha giocato i 90 minuti, dall’altra i subentrati e chi è rimasto in panchina. I primi hanno svolto una seduta di scarico, tutti gli altri hanno risposto agli ordini di Losi e svolto il canonico lavoro atletico. Nella seconda parte della sessione, i titolari nel derby sono stati impiegati in un torello – con al massimo un tocco – mentre il resto dei giocatori è stato coinvolto in una partitella.

Le esercitazioni tattiche saranno rimandate a domani – giornata di rifinitura – e non è da escludere il turnover: Raul Moro potrebbe sostituire Pedro, scalpitano anche Basic ed Escalante, Strakosha potrebbe rilanciarsi già giovedì.

L’articolo Allenamento Lazio: seduta di scarico post derby, Sarri pensa al turnover? proviene da Lazio News 24.