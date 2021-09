Ammirare Rembrandt in mostra alla Carrara? Fatto, grazie a Bergamonews Friends!

Bergamo. Metti una tiepida sera di fine settembre, l’affascinante cornice dell’Accademia Carrara, un capolavoro di uno dei più grandi maestri della pittura mondiale che risponde al nome di Rembrandt e un momento conviviale con alcuni tra i migliori prodotti tipici del territorio bergamasco. Sono questi gli ingredienti della magnifica serata promossa ai partner di Bergamonews Friends!

Venerdì 24 settembre l’appuntamento era all’Accademia Carrara – che ha offerto la visita guidata e la location – per ammirare un giovane autoritratto di Rembrandt e scoprire alcuni dei meravigliosi tesori dei più facoltosi collezionisti bergamaschi. Dopo una piacevolissima guida per conoscere e apprezzare al meglio i capolavori custoditi nella pinacoteca cittadina, nel cortile davanti al palazzo gli amici di Bergamonews Friends! hanno potuto gustare i formaggi del Caseificio La via Lattea di Lorenzo Facchetti e una selezione di salumi proposta dal Salumificio Gamba Edoardo, accompagnati dalle birre di Agribirrificio Sguaraunda di Simeone Massimo o assaggiare i vini dell’Azienda Agricola De Toma. Si ringrazia Oltreilgiardino e Myrrha Store di Massimiliano Campoli e Paola Stucchi per i fiori.

Una serata da ricordare e con una promessa: l’impegno a rivedersi presto per un altro evento di Bergamonews Friends! Essere amici è proprio questo.