Ballerina castrovillarese sulla vetta del Campionato assoluto di Danza Latina

La giovanissima ballerina castrovillarese Siria Campagner é vincitrice italiana, in coppia con il ballerino Valerio Pisano (di Avellino), del Campionato assoluto di Danza Latina svoltosi a Foligno, e prossimamente parteciperà, in Romania, alla competizione mondiale. Ad esprimere soddisfazione, il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito. «Un vanto per me e per la comunità che rappresento, certi di quanto significhino esempi del genere per la ripresa e la crescita diffusa. Fattore di un “dna” che ci rende unici ovunque affermiamo i talenti che sono valore aggiunto con l’amore e il sacrificio che profondiamo».

«E’ con questi sentimenti augurali che faccio i miei complimenti, e per conto della città, alla brava Siria ed alla sua famiglia, ribadendo vicinanza e gioia per i risultati raggiunti e quelli che affermerà con la sua dedizione, sicuro della passionalità che arde nel cuore e che la vedrà partecipe ad una competizione tanto importante quanto impreziosita da quello spirito castrovillarese che porta in dote come forza atletica e che ha una grande storia di capacità nel territorio».

Federica Grisolia