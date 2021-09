Walter Mazzarri riflette su come dare una scossa al Cagliari e al suo reparto offensivo. Schierare Pavoletti potrebbe essere le soluzione?

Il Cagliari è già tornato in campo per preparare la sfida di venerdì sera contro il Venezia e il tecnico Walter Mazzarri, dopo le due pesanti sconfitte incassate, riflette su come dare una scossa a una squadra parsa troppo rinunciataria e a un reparto offensivo che, contro il Napoli, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, ha visto Joao Pedro in una posizione troppo isolata.

Come ridare allora un’anima a un Cagliari disorientato? Secondo la Rosea una soluzione consisterebbe nell’offrire nuovamente una chance da titolare a Leonardo Pavoletti che potrebbe così dare una grossa mano a capitan JP in attacco e perché no, riportare i rossoblù a segnare.

L’articolo Cagliari, è Pavoletti l’uomo che può far rinascere i rossoblù? proviene da Cagliari News 24.