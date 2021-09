Cassano: «Nella Lazio del derby non ho visto nulla di Sarri»

Cassano ha analizzato il derby vinto dalla Lazio spiegando come secondo lui i biancocelesti non hanno giocato secondo i dettami di Sarri

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato in questi termini il derby di domenica vinto dalla Lazio per 3-2:

«La Lazio ha fatto 20 minuti stratosferici, ma di rimessa. Io non vedo nulla di Sarri, vedo il grande lavoro degli esterni, quello sì. Ma la Lazio ha giocato di rimessa e la Roma per settanta minuti ha attaccato, attaccato, attaccato. La Roma ha un grandissimo problema e voglio ricordarlo: Mkhitaryan sta facendo malissimo, ieri ha giocato sottopunta ed è sembrato un pesce fuori d’acqua. Ma che senso ha cedere Pedro? Era un giocatore perfetto per il 4-3-3».

