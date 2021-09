Coppa del Mondo di corsa in montagna, Baldaccini e Gaggi chiudono il Trofeo Ciolo sul podio

Doppio podio per la corsa in montagna bergamasca al Trofeo Ciolo, valido come prova di Coppa del Mondo.

Le alture del Salento hanno regalato il podio ad Alex Baldaccini e Alice Gaggi, che hanno concluso rispettivamente in terza posizione la prova maschile e quella femminile.

Ultimo italiano a conquistare la World Cup nel 2017, il 33enne di San Giovanni Bianco si è confermato in ottima forma sin dalle prime battute rimanendo agganciato al gruppo principale guidato da Petro Mamu.

Costretto a stringere nel corso della seconda tornata, l’alfiere del Gruppo Sportivo Orobie non è riuscito a resistere al ritmo dell’eritreo che in occasione dell’ultimo passaggio sull’Aspro si è involato verso la vittoria.

Gara senza storia invece per le ragazze complice il dominio imposto dalle keniote Joyce Mutoni Njeru e Lucy Murigi Wambui che non hanno lasciato spazio alle avversarie.

Unica a provar a resistere al forcing delle africane è stata l’ex campionessa iridata Gaggi che ha provato a tener sotto controllo il distacco confermandosi la miglior italiana al traguardo.

Sotto lo sguardo attento della finalista olimpica Nadia Battocletti, la portacolori della Recastello Radici Group ha provato a rimontare nel finale terminando le proprie fatiche con quattro minuti di ritardo dalla vincitrice.