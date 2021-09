Fuochi d’artificio a Bari: Decaro chiede incontro urgente al Prefetto. L’ultimo episodio ieri al carcere – VIDEO

Ieri, poco dopo le 20 nei pressi del carcere, l’ultimo episodio in ordine di tempo. Il fenomeno oramai quotidiano dell’accensione di fuochi pirotecnici abusivi a Bari approda finalmente sul tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. A chiedere un incontro urgente, nei giorni scorsi, è stato il sindaco Antonio Decaro che, in una nota inviata al prefetto Antonia Bellomo, parla – includendo quello dei roghi illegali – di manifestazioni purtroppo assai diffuse e che determinano ricadute negative sia sulla sicurezza urbana che sulla qualità della vita dei cittadini.

Il sindaco chiede un approfondimento sulle azioni di contrasto e prevenzione di fenomeni su cui si registra una preoccupante escalation che, oltre al disturbo della quiete pubblica, determina un impatto negativo sull’ambiente. Per non parlare dei risvolti criminali che sottendono i due fenomeni. Sui roghi in particolare, il primo cittadino fa espressamente menzione del territorio del municipio IV, Carbonara Ceglie e Loseto, su cui – scrive – è necessario intervenire con immediatezza a ragione del sovente propagarsi dei roghi fino a lambire pericolosamente zone densamente abitate.

