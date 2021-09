Iannicelli critica il Cagliari: «Non ha onorato la Serie A. Una squadra che fa questo che roba è?»

Ai microfoni di Canale 21 il giornalista Giuseppe Iannicelli ha duramente criticato il Cagliari e la prestazione fornita contro il Napoli

La prestazione di domenica del Cagliari contro il Napoli al Diego Armando Maradona fa ancora discutere. Intervenuto ai microfoni di Canale 21, il giornalista Giuseppe Iannicelli ha duramente criticato i rossoblù. Ecco le sue parole.

«La partita è stata anche un po’ noiosetta, ad un certo punto il dominio del Napoli era talmente superiore che la gara ha perso totalmente d’interesse. Non è proponibile una gara così in prima serata di domenica, il Cagliari non ha onorato la Serie A. Il pubblico vuole vedere la competizione. E’ vero che il Napoli è superiore ai sardi ma, nel secondo tempo non c’è stata più partita. Il Cagliari ad un certo punto ha difeso una sconfitta e una squadra che fa questo che roba é?».

