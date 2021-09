Infortuni Bologna, anche Schouten in dubbio per la Lazio

Infortuni Bologna: Mihajlovic rinuncerà a Kingsley contro la Lazio, è in dubbio anche la presenza di Schouten

Gara delicata quella del Bologna contro la Lazio: i rossoblu stanno attraversando un periodo buio e la panchina di Mihajlovic scricchiola.

La squadra ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista del prossimo impegno casalingo, ma il tecnico sa già che dovrà rinunciare a Kingsley – sta smaltendo una lesione di primo grado al retto femorale – e che la presenza di Schouten è in dubbio. L’olandese ha svolto infatti un lavoro differenziato per smaltire un fastidio muscolare.

