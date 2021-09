CASTELPETROSO – La Basilica di Castelpetroso in festa per il 131esimo anniversario della posa della prima pietra e per l’apparizione della Madonna al vescovo Palmieri.

Ieri era presente anche il vice governatore Vincenzo Cotugno, che ha così commentato: “Un luogo amato da tutti i molisani che ha visto centinaia di fedeli anche di fuori regione unirsi per questa giornata speciale e dalle emozioni fortissime!”.

